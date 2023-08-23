Илон Маск обвинил Facebook в манипуляции общественным мнением

Американский предприниматель и владелец социальной сети X (ранее известной как Twitter) Илон Маск выразил свою уверенность в том, что Facebook (владельцем которой является компания Meta, признанная экстремистской и запрещенная в России) активно манипулирует общественным мнением. По словам Маска, это связано с тем, что Facebook утаивает исходный код своего алгоритма, который служит основой для таких манипуляций.

В своем сообщении Маск ссылается на расследование Sky News Australia, в котором был рассмотрен вопрос о пользовании Facebook услугами предвзятых организаций для проверки достоверности контента на платформе. Этот факт лишний раз доказывает потенциальное влияние на информационное пространство.

Это не первый случай, когда Маск высказывает свою критику в адрес сооснователя Facebook Марка Цукерберга. Ранее, в июне текущего года, он заявил о готовности сразиться с главой компании Meta (в РФ также запрещенной как экстремистская) в одном из своих постов, обвинив Цукерберга в трусости. Тот не остался в стороне и принял вызов. Конфликт между владельцами социальных сетей начался из-за планов Цукерберга разработать аналог известной социальной платформы, созданной Маском.