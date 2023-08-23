В РФ запущены продажи новых китайских пикапов ZX Grandlion от 4,9 млн рублей

Новый китайский пикап ZX Grandlion появился в свободной продаже на российском рынке.

Цена на автомобиль составляет 4,9 миллиона рублей в начальной комплектации. Также указано, что для пикапа ZX Grandlion предусмотрели 2-литровый двигатель с турбиной на 197 л.с. мощности. Также автомобиль оснащается восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом. Среди опций следует выделить круиз-контроль, парктроники, бесключевой доступ, сенсорный экран и датчики дождя.

Новая модель имеет цифровую приборную панель и увеличенный дисплей мультимедийного комплекса. Остальные подробности указывали на официальной премьере автомобиля.