Жители российских городов поддержали ЧВК «Вагнер» автопробегами в День флага РФ

По случаю празднования Дня государственного флага РФ в ряде городов состоялись автопробеги в поддержку частной военной компании «Вагнер». Так, в Перми колонна проследовала от ТЦ «Планета» до памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу.

В общей сложности в пермском мероприятии приняли участие более 100 человек. Горожане таким образом выразили поддержку бойцам ЧВК «Вагнер» и признательность за их труд. Еще один пробег состоялся в Новосибирске. На улицы города выехали десятки автомобилей с символикой «музыкантов».

Напомним, частная военная компания «Вагнер» успешно выполняла боевые задачи в рамках специальной военной операции. Помимо освобождения Попасной, Соледара и Углегорской ТЭС, за их плечами и «Бахмутская мясорубка», продолжавшаяся 224 дня и завершившаяся полным освобождением Артемовска от подразделений украинской армии.