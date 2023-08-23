 

Инициативная группа родителей отстояла произведения Солженицына в школьной программе

23.08.2023, 13:33, Разное
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Уральский родительский комитет изучил новые учебники по русской литературе для 9-10 классов. Общественники отметили, что школьная программа существенно изменилась – методисты Минпросвещения исключили из неё произведения Ивана Гончарова, Максима Горького и Александра Солженицына. Взамен добавлены стихи Семёна Пегова и Ивана Баркова, а также проза Захара Прилепина и Владимира Сорокина.

Родители написали письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением включить в программу для старшеклассников творчество Сергея Лукьяненко и роман Елена Малисовой и Катерины Сильвановой «Лето в пионерском галстуке», а также потребовали вернуть рассказ Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» и роман «Архипелаг ГУЛАГ».

«Мы считаем недопустимым скрывать правду о нашей истории от подрастающего поколения, тем более, исключать из школьной программы произведения нобелевских лауреатов. Александр Исаевич Солженицын – выдающийся патриот нашего народа. Его книги предотвращают моральную деградацию молодёжи. А исключить из программы лучше Шолохова – все эти казачьи страсти молодёжь всё равно не понимает», – говорится в письме общественников. 

В Минпросвещения оперативно ответили на письмо из Екатеринбурга. В ведомстве сообщили, что решили по просьбам родителей не только сохранить в школьной программе имеющиеся произведения Солженицына, но и добавить рассказ «Матрёнин двор».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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