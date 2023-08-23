Скандалы: Обратная сторона Луны

Во сколько обходится покорение спутника

Первый за почти полвека запуск российского аппарата к поверхности Луны закончился крушением не только самого спутника, но и надежд страны на лидерство на новом этапе лунной гонки. По официальным оценкам, Россия потратила на проект «Луна-25» не меньше 6 млрд рублей, но эксперты называют сумму вдвое выше. У какой страны больше шансов победить в лунном первенстве и сколько денег участники вкладывают в перспективу добычи ресурсов на спутнике Земли.

«Луна-25», Россия — $133,5 млн

Ракета «Союз 2.1б» с российской межпланетной станцией «Луна-25» стартовала с космодрома «Восточный» 11 августа. Первый отечественный лунный зонд должен был провести большие исследования на лунном полюсе и подтвердить статус России как одной из лидирующих космических держав.

В субботу, 19 августа, Роскосмос объявил о нештатной ситуации с «Луной-25». А в воскресенье, по данным ведомства, спутник разбился о лунную поверхность при корректировке орбиты. По предварительной версии Роскосмоса крушение произошло из-за того, что двигатели, которые должны были вывести аппарат на предпосадочную орбиту, вместо запланированных 84 секунд отработали 127. И этого оказалось достаточно, чтобы станция врезалась в поверхность Луны.

При этом отработка мягкой посадки на южном полюсе Луны была одной из важнейших задач «Луны-25». Однако за свою короткую жизнь в космосе станция успела измерить потоки гамма-лучей и нейтронов, исходящих от поверхности Луны, установить параметры окололунной плазмы и газопылевой экзосферы, выявить удар микрометеорита из потока Персеид и, что самое важное, передать первые снимки южного полярного кратера Зееман, находящегося на обратной стороне Луны. Это важная информация с точки зрения лунной геологии. «С большой вероятностью через 30-40 лет на Земле закончатся необходимые для электронной промышленности металлы. А на Луне эти металлы распылены по всей поверхности», — поясняет академик Российской академии космонавтики им. К.Э.Циолковского и член общественного совета «Роскосмоса» Игорь Маринин.

Над проектом «Луна-25» начали работать в 2005 году, тогда он назывался «Луна-Глоб». Станция должна была полететь еще в 2008 году, но сроки много раз переносились из-за аварии станции «Фобос-Грунт», западных санкций и отставания от графика. В 2016 году «Луна-25» оценивалась в 4,5 млрд рублей, а в 2020-м Роскосмос запросил еще 1,4 млрд рублей. То есть, почти 6 млрд рублей ($63,6 млн) за весь проект.

Признанное иноагентом издание «Агентство» подсчитало с помощью сайта госзакупок, что «Луна-25» обошлась бюджету в 12,6 млрд рублей ($133,56 млн), большая часть которых ушла на создание космического комплекса по исследованию Луны. Примерно такую же сумму инвестиций в спутник назвал «Компании» руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Провал лунной миссии — серьезный удар по имиджу российских властей, которым во время международного напряжения важно показать успехи страны как своим жителям, так и незападным странам, писала газета The Washington Post. Однако мягкую посадку не смог совершить и Сергей Королев даже с 10-й попытки, напоминает Игорь Маринин. По его словам, аналогичные трудности возникали у других стран и с облетом Луны, и с фотографированием ее обратной стороны, и с первым луноходом.

Не справились с мягкой посадкой и станции, запущенные Израилем, Японией и Индией. Однако Дели не оставил идею и запустил новый аппарат — «Чандраян-3», который, по планам индийских специалистов, должен прилуниться 22 августа.

«Чандраян-3», Индия — $75 млн

Индийская лунная программа родилась в момент расцвета высоких технологий в стране, в 2000-х годах. «Чандраян-3» (в переводе с хинди «Лунный корабль-3») — уже третья лунная миссия Индии. Первую запустили еще в 2008 году, она же сделала одно из важных открытий — днем на Луне появляется хоть незначительная, но атмосфера, а у поверхности спутника остаются следы воды.

Вторая миссия «Чандраян-2» оказалась успешной наполовину. Она, как и первая, включала в себя орбитальный и посадочный модули вместе с лунным ровером. Однако из-за сбоя в системе торможения и жесткой посадки в 2019 году «в живых» остался только орбитальный модуль, который до сих пор вращается вокруг Луны.

С ним накануне установила связь «Чандраян-3». По плану лунная станция сегодня, 22 августа, должна сесть в районе Южного полюса Луны, то есть там же, где и должна была пройти посадка российской станции. Запуск третьей миссии состоялся 14 июля 2023-го и обошелся в $75 млн.

Помимо изучения Луны Индия занимается запуском зондов на Марс и спутников OneWeb. С начала тысячелетия страна смогла создать один из крупнейших в мире флотов навигационных спутников, а в 2021–2022 годах финансирование индийской космической программы выросло до 14 тыс. кроров (почти $2 млрд). Для сравнения, американское NASA на 2024 год запрашивало бюджет более $27 млрд.

«Артемида-3», США — более $4 млрд

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) считается самым активным и продуктивным космическим агентством в мире. NASA сделало США второй страной, отправившей людей в космос, и первой высадившей астронавтов на Луну. Наследницей самой известной миссии NASA, запущенной в 1960-х — «Аполлон» — стала «Артемида» (в честь греческой богини Луны).

Программа «Артемида-2» по облету Луны запланирована на ноябрь 2024 года. Сам облет займет 10 дней. Следующая миссия — «Артемида-3» — предварительно запланирована на декабрь 2025 года, но возможен и перенос сроков. Согласно плану, сверхтяжелая ракета-носитель Space Launch System должна прилунить четырех астронавтов на Южном полюсе Луны. Если все пройдет успешно, то они проведут на поверхности спутника Земли примерно одну неделю.

Программа важна не только тем, что будет первой высадкой астронавтов на Луну с 1972 года, но и первой миссией, во время которой на Луну высадится женщина. Планируется, что ею станет инженер-электрик Кристина Кук, владеющая рекордом по самому долгому непрерывному пребыванию женщины в космосе.

До 2025 года NASA собирается потратить на «Артемиду» $93 млрд, где каждый запуск первых четырех миссий превысит $4 млрд. К слову, миссия «Артемида» ограничивается не только возвращением человека на Луну, но и созданием фундамента для полета в дальний космос, в частности, на Марс.

«Чанъэ-3», Китай — $72,5–172,5 млн

Китай — третья страна, отправившая людей в космос после России и США. Над космопрограммой страны работают два правительственных агентства: Китайское национальное космическое управление (CNSA) и Китайское пилотируемое космическое агентство (CMSA). И у них большие планы на освоение Луны.

В декабре 2013 года станция «Чанъэ-3» (в честь китайской богини Луны) впервые с 1976 года мягко села на Луну вместе с луноходом «Юйту» (мифологический лунный заяц, принадлежащий богине Чанъэ), который был оборудован георадаром и двумя спектрометрами для изучения лунного грунта. Однако через 40 дней луноход потерял подвижность, хотя и продолжал функционировать, стоя на месте. В 2016 году его работа была завершена.

Дублер станции, «Чанъэ-4» не менее успешно приземлился на обратной стороне Луны 3 января 2019 года. Он привез с собой луноход «Юйту-2», который продолжает добывать для ученых информацию. Через год, в декабре 2020-го, на Луну высадилась станция «Чанъэ-5», успешно добывшая и доставившая на Землю более килограмма проб лунной породы и почв.

При этом китайские власти не называли стоимость «Чанъэ-3» и ее дублера. «На это [программу «Чанъэ-4»] ушло примерно столько же, сколько стоит прокладка километра тоннеля метро», —говорил в 2019-м замруководителя китайской лунной программы У Яньхуа. На тот момент стоимость прокладки километра тоннеля в стране стоила от $72,5–172,5 млн.

В прошлом году Китай закончил строительство собственной космической станции, куда уже направляет первых тайконавтов. И эта станция служит в том числе перевалочной базой перед отправкой людей на Луну. К 2025-му КНР собирается создать на спутнике беспилотную исследовательскую станцию, а к 2030-му — высадить тайконавтов на ее поверхность. Столь грандиозные планы и постепенная их реализация делает Китай основным конкурентом США в лунной гонке. По крайней мере так считают в Вашингтоне.

«Берешит», Израиль — $95 млн

Израильская частная компания SpaceIL едва не обогнала Индию в лунной гонке. Вместе с госконцерном «Авиационная промышленность Израиля» она создала первый космический аппарат для посадки на Луну, построенный на частные инвестиции. Всего было собрано $95 млн.

Лунная станция «Берешит» (ивр. «в начале»; первые слова Книги Бытия) предприняла попытку мягко сесть на поверхность спутника 11 апреля 2019 года, и даже успела сделать пару снимков обратной стороны Луны, но потерпела аварию при посадке.

Израиль и SpaceIL все еще не теряют надежд и готовятся к запуску второй лунной станции, «Берешид-2», в 2024 году. В миссию войдут орбитальный и два посадочных модуля. Общая стоимость запуска предварительно оценивается в $100 млн.

В покорении Луны с разной степени успешностью участвуют также Южная Корея (миссия «Данури»), Япония (SLIM, LEV-2), ОАЭ («Рашид-2») и страны ЕС («Смарт-1», GateAway). Опрошенные «Компанией» эксперты делают ставку преимущественно на КНР и США. «Больше шансов освоить Луну у Китая — у них задел и потенциал, и они все делают правильно и систематизировано», — считает популяризатор космонавтики и астрономии Игорь Тирский.

Сейчас лидируют США, вкладывающие «бешеные деньги» в свою космическую программу и собравшие для этого коалицию из порядка 30 стран, отмечает Игорь Маринин. Однако Китай, по его словам, «тоже не лыком шит» и уже успел превзойти даже советские достижения.

При этом академик уверен, что частные компании не смогут составить конкуренцию в освоении Луны, поскольку инвестиции довольно высокие, а результат непредсказуем. Однако у сотрудничества частных компаний с государственными структурами вполне есть будущее. Более того, за рубежом рынок запусков в такой коллаборации захватывают именно частные фирмы.

Эксперт напомнил, что в прошлом году США провели 87 пусков, из которых на частную SpaceX пришелся 61. «В России с частным бизнесом в космосе, к сожалению, большой напряг. И занимаются такие компании только околоземными легкими аппаратами», — заключил эксперт.

Алина Чупанова

Оригинал материала: “Компания”