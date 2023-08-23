 

Гепатолог Южнова: Кровь при чистке зубов может сигнализировать о жировой болезни печени

23.08.2023, 13:24, Разное
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Печень, выполняющая более 500 важных функций, является одним из важнейших органов для поддержания жизни. Она отвечает за расщепление пищи, её превращение в энергию и очистку крови от токсинов. Потому проблемы, затрагивающие ее, могут иметь далеко идущие последствия, влияя на различные аспекты здоровья.

Под названием “жировая болезнь печени” понимается накопление жира в печени. Это явление, зачастую, связано с избыточным весом и недостатком физической активности. Вначале оно может проходить без заметных симптомов, но со временем отсутствие лечения приводит к ухудшению состояния печени и появлению характерных признаков.

Наиболее серьезным заболеванием печени считается цирроз — неизлечимое рубцевание, вызванное длительным повреждением органа. Рубцы заменяют здоровую ткань, мешая её нормальной работе. Этот процесс, называемый печеночной недостаточностью, необратим и, в конечном итоге, может привести к полной потере функциональности печени.

Цирроз способен стать летальным, если печень откажет. Однако на это требуется много лет, поэтому лечение может замедлить прогрессирование заболевания. Миллионы людей каждый год умирают от цирроза, а выживание для больных возможно лишь только при пересадке печени.

Часто симптомы болезни становятся явными только на поздних этапах, к ним также относится кровоточивость десен, заметная при чистке зубов. Этот проявление обусловлено ухудшением свёртываемости крови из-за повреждённой печени.

Также среди симптомов цирроза:

– Усталость и слабость;
– Потеря аппетита;
– Потеря веса и мышечная атрофия;
– Тошнота и рвота;
– Боль или чувствительность в области печени;
– Красные капилляры на коже;
– Зуд кожи;
– Желтуха (желтение кожи и белков глаз);
– Выпадение волос;
– Лихорадка и дрожи;
– Отёки конечностей из-за задержки жидкости;
– Вздутие живота.

Цирроз может также повлиять на психику, сон, память, сознание и способность концентрации. На более поздних стадиях в рвоте или стуле можно обнаружить кровь.


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