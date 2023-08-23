 

Правительство проведет эксперимент по отбору сотрудников с помощью ИИ

23.08.2023, 13:24, Разное
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С 1 сентября правительство запустит пилотный проект по реформированию системы отбора кадров для государственной службы с применением искусственного интеллекта. Этот шаг осуществляется совместно с Министерствами Труда, Финансов, Цифровизации и Экономики, а также связанными с ними структурами.

Эксперимент базируется на использовании платформы под названием «Государственные Кадры», разработанной совместно с «Гостехом». Ожидается, что она способствует автоматизации многих аспектов процесса: отбора кандидатов, их профессионального развития, стимулирования, оценки служащих, формирования корпоративной культуры и борьбы с коррупцией. Эксперимент будет длиться до 1 ноября 2024 года, в его целью заявляется проверка эффективности подходов к кадровой работе, в основе которых лежат информационно-коммуникационные технологии.

В соответствии с предложенным планом постановления, к 2030 году предполагается создание новой информационной системы для управления развитием государственных служащих с внедрением искусственного интеллекта. Этот проект также заложен в планах по социально-экономическому развитию до 2030 года, которые были утверждены правительством в октябре 2021 года.


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