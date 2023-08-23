 

Jeep начал отзывную кампанию внедорожников Compass, Wagoneer и Grand Cherokee

23.08.2023, 12:50, Разное
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Американская компания Jeep объявила о начале программы по отзыву своих автомобилей на внутреннем рынке.

В частности, под вынужденный отзыв попадают известные внедорожники Jeep Compass, Grand Cherokee и Wagoneer в количестве свыше 340 тысяч машин. Что касается первой модели, то технические доработки коснутся автомобилей, выпущенных с 2021 по 2023 годы. В них выявлены ошибки в программирования модуля управления.

Что касается остальных внедорожников, то они имеют схожие неисправности и произведены в аналогичный промежуток времени. Все работы по устранению проблем с программированием модулей будут выполнены за счет компании.


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