Jeep начал отзывную кампанию внедорожников Compass, Wagoneer и Grand Cherokee

Американская компания Jeep объявила о начале программы по отзыву своих автомобилей на внутреннем рынке.

В частности, под вынужденный отзыв попадают известные внедорожники Jeep Compass, Grand Cherokee и Wagoneer в количестве свыше 340 тысяч машин. Что касается первой модели, то технические доработки коснутся автомобилей, выпущенных с 2021 по 2023 годы. В них выявлены ошибки в программирования модуля управления.

Что касается остальных внедорожников, то они имеют схожие неисправности и произведены в аналогичный промежуток времени. Все работы по устранению проблем с программированием модулей будут выполнены за счет компании.