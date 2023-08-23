 

Подземный гид

23.08.2023, 12:45, Разное
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СК возбудил уголовное дело по факту гибели 8 человек во время экскурсии по подземным коллекторам Москвы — в день, когда на город обрушились ливни. Тела всех обнаружили. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Задержан гендиректор компании-организатора экскурсий. В рамках расследования на допрос вызван и известный диггер Никита Дубас.

Корреспондентка «НО. Медиа из России» Марья Уросова говорила  Никитой Дубасом несколько месяцев назад для большого репортажа. Фрагмент этого разговора мы решили показать сейчас. Никита рассказывает, насколько законной можно считать деятельность подземных гидов, кто на самом деле отвечает за безопасность во время экстремальных экскурсий и виноват ли диггер, который платит налоги и договаривается с Мосводоканалом, в том, что клиент наступил туда, куда не надо.

Источник: Новая газета


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