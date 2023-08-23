 

Мнение: Повезло Суровикину?

23.08.2023, 12:35, Разное
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Пишут, что генерала армии Сергея Суровикина освободили от должности главкома Воздушно-космических сил.

Суровикин – это тот самый генерал, Герой России, который не испугался, не взбзднул, не спрятался, когда Пригожин повел чвкашников на Москву, за справедливостью… А смело выступил с обращением. И сказал:

«Я только что по приказу руководства Министерства обороны прибыл с переднего края, с передовой. Где наши войска, наши командиры, наши солдаты, наши бойцы, добровольцы выполняют задачу (…) насмерть с превосходящими силами противника, несут потери, но стоят на своих позициях.

Я обращаюсь к руководству командирам и бойцам ЧВК «Вагнер». Мы вместе с вами прошли трудный, тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риск, несли потери, мы вместе побеждали. Мы одной крови. (…) Я призываю остановиться.

Противник только ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. (…) Тяжелое для страны время. Пока не поздно нужно (…) подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента Российской Федерации. Остановить колонны, вернуть их пункты постоянной дислокации (…).

Решить все проблемы только мирным путем под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации».


отсюда

Произнес генерал эту речь и пропал. Во всяком случае, с 24 июня на публике он не появлялся.

А сейчас вот,  пишут,  что генерал ушел в «краткосрочный отпуск», после которого уже не будет командовать ВКС.

Повезло Суровикину? Что сейчас не 1937 год? В 1937-ом его бы уже признали шпионом и расстреляли? Не понятно за что, но расстреляли бы?

Источник: Ирек Муртазин


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