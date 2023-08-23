 

Рупор кремлевской пропаганды: Атака дронов на Москву. 23.08.2023

23.08.2023, 12:25, Разное
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В результате ночной атаки беспилотников на Москву повреждено остекление одной из строящихся зданий в Москва-Сити.
В Химках пострадало несколько жилых домов и продуктовый магазин в результате падения сбитого беспилотника.
Жертв и пострадавших нет. Всего сбито 3 беспилотника.
Противник очевидно стремиться такими медийными атаками переключить внимание с стратегического провала наступления на Южном направлении, где оно увязло в нашей обороне в районе Работино и Времьевского выступа.
На Западе уже вовсю ведут разговоры о весенне-летней кампании 2024 года.

Источник: Colonel Cassad


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