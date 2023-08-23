Рупор кремлевской пропаганды: Атака дронов на Москву. 23.08.2023

В результате ночной атаки беспилотников на Москву повреждено остекление одной из строящихся зданий в Москва-Сити.

В Химках пострадало несколько жилых домов и продуктовый магазин в результате падения сбитого беспилотника.

Жертв и пострадавших нет. Всего сбито 3 беспилотника.

Противник очевидно стремиться такими медийными атаками переключить внимание с стратегического провала наступления на Южном направлении, где оно увязло в нашей обороне в районе Работино и Времьевского выступа.

На Западе уже вовсю ведут разговоры о весенне-летней кампании 2024 года.

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