Мнение: О двойной оплеухе Сергею Лаврову… Пора привыкать?

Главе российского МИДа не привыкать ко многому. На него, по слухам, даже матом орали. Но это хотя бы не так позорно, как другое, более свежее унижение. Изысканно-дипломатическое. По всем правилам этикета и протокола, а оттого — стократ более болезненное.

Впрочем, а на кого пенять, коли сам к этому руку приложил?

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, подменяя российского президента Владимира Путина, прибыл в ЮАР на саммит БРИКС — пока ещё аморфного, но уже оформляющегося «альтернативного Западу» объединения стран и народов. #Россия стояла у самых истоков его и вправе считаться «страной-основательницей». ЮАР, к слову, примкнула к четырём «кирпичам» сильно позже, играя поначалу роль пятого колеса в непонятной телеге.

Теперь времена изменились. Что со всей отчётливостью показал дипломатический протокол.

Сергея Лаврова встречали на саммите БРИКС, мягко говоря, без церемоний.

Вместо почётного караула — непочётная охрана у трапа, сотрудники российского посольства и мелкие клерки принимающей страны.

И колоритные бурановские бабушки с песнопениями плюс ансамбль «два притопа, три прихлопа». Пришлось тут и потанцевать ногами.

Чисто для сравнения — вот так ЮАР встречала «настоящего лидера» БРИКС, китайского председателя Си Цзиньпина.

Всё чин по чину: ковровая дорожка у трапа, государственные флаги, салютующие нацгвардейцы, улыбающийся президент страны-хозяйки Сирил Рамафоса с супругой.

А вот встреча приглашённого «гостя», президента Малави.

Тут протокол попроще, но всё равно: флаги, караул, дорожка, министр принимающей стороны.

Смею напомнить, что этикет церемонии официальной встречи гостей, где не бывает мелочей, выражает отношение не к персоне, а к стране. В этой связи, наверное, ничуть не удивительно, что самолёт Сергея Лаврова посадили не в аэропорту Йоханнесбурга, как лайнеры других участников саммита, а на военной базе ВВС ЮАР Ватерклоф. Точно так же, как не должна удивлять ещё одна деталь.

В цветах украинского флага…

Нет, формально-то не придраться: и шали трёхцветные, и колор не совсем тот, и вообще «эффект освещения». Но вежливое напоминание про известные обстоятельства всё равно получилось хлёстким. Как самая настоящая дипломатическая оплеуха. Не первая даже среди условных союзников и наверняка не последняя.

Пора привыкать?

—