 

Мнение: О двойной оплеухе Сергею Лаврову… Пора привыкать?

23.08.2023, 12:21, Разное
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Главе российского МИДа не привыкать ко многому. На него, по слухам, даже матом орали. Но это хотя бы не так позорно, как другое, более свежее унижение. Изысканно-дипломатическое. По всем правилам этикета и протокола, а оттого — стократ более болезненное.

Впрочем, а на кого пенять, коли сам к этому руку приложил?

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, подменяя российского президента Владимира Путина, прибыл в ЮАР на саммит БРИКС — пока ещё аморфного, но уже оформляющегося «альтернативного Западу» объединения стран и народов. #Россия стояла у самых истоков его и вправе считаться «страной-основательницей». ЮАР, к слову, примкнула к четырём «кирпичам» сильно позже, играя поначалу роль пятого колеса в непонятной телеге.

Теперь времена изменились. Что со всей отчётливостью показал дипломатический протокол.

Сергея Лаврова встречали на саммите БРИКС, мягко говоря, без церемоний.

Вместо почётного караула — непочётная охрана у трапа, сотрудники российского посольства и мелкие клерки принимающей страны.

И колоритные бурановские бабушки с песнопениями плюс ансамбль «два притопа, три прихлопа». Пришлось тут и потанцевать ногами.

Чисто для сравнения — вот так ЮАР встречала «настоящего лидера» БРИКС, китайского председателя Си Цзиньпина.

Всё чин по чину: ковровая дорожка у трапа, государственные флаги, салютующие нацгвардейцы, улыбающийся президент страны-хозяйки Сирил Рамафоса с супругой.

А вот встреча приглашённого «гостя», президента Малави.

Тут протокол попроще, но всё равно: флаги, караул, дорожка, министр принимающей стороны.

Смею напомнить, что этикет церемонии официальной встречи гостей, где не бывает мелочей, выражает отношение не к персоне, а к стране. В этой связи, наверное, ничуть не удивительно, что самолёт Сергея Лаврова посадили не в аэропорту Йоханнесбурга, как лайнеры других участников саммита, а на военной базе ВВС ЮАР Ватерклоф. Точно так же, как не должна удивлять ещё одна деталь.

В цветах украинского флага

Нет, формально-то не придраться: и шали трёхцветные, и колор не совсем тот, и вообще «эффект освещения». Но вежливое напоминание про известные обстоятельства всё равно получилось хлёстким. Как самая настоящая дипломатическая оплеуха. Не первая даже среди условных союзников и наверняка не последняя.

Пора привыкать?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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