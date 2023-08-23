 

В России зафиксировано снижение цен на овощи и фрукты

23.08.2023, 12:10, Разное
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В РФ цены на овощи и фрукты упали за последний месяц. По данным, предоставленным Министерством сельского хозяйства, томаты подешевели на 25,7%, а репчатый лук на 23,1%. Также заметное снижение цен зафиксировано на картофель (14,5%), огурцы (6,8%), столовую свеклу (6,2%), яблоки (5,4%) и морковь (4,4%).

В Минсельхозе отметили, что на рынке появился свежий урожай от отечественных производителей, что способствовало снижению стоимости продукции. Прогнозируется, что тенденция будет продолжаться в августе-сентябре. Согласно данным ведомства, доля импорта овощей составляет около 12%, а фруктов, включая экзотические виды, — около 47%.

Снижение цен на овощи и фрукты в конце лета и начале осени — явление типовое. Например, в августе 2022 года инфляция в РФ составила 0,52%, причем овощи и фрукты внесли наибольший вклад в это снижение. Тогда свекла подешевела на 24,8%, морковь на 24,2%, картофель на 22,7%, капуста на 22,5%, огурцы на 22,2%, помидоры на 18,5%, виноград на 18,3%, репчатый лук на 14,9% и бананы на 11,6%.


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