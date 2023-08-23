 

“Унижение женской сути”: Рудова рассказала о своем отношении к эскорту

23.08.2023, 11:55, Новости дня
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Наталью Рудову часто называют одной из самых скандальных российских актрис. Не секрет, что блондинка известна не только своими профессиональными успехами, но и громкими выходками. Впрочем, если некоторых коллег актрисы, обладающих подобной репутацией, можно смело охарактеризовать словом “беспринципные”, то о ней самой этого сказать нельзя.

Что бы кто ни говорил, у Рудовой есть убеждения, которые она ни за что не готова предать. Одним из таких она поделилась в беседе с “Пятым каналом”. Журналисты побеседовали с актрисой во время премьеры документального фильма “Жизнь по вызову. Док”. В ходе разговора она рассказала о свое отношении к эскорту и женщинам, которые занимаются подобной деятельностью.

Наталья назвала тех, кто зарабатывает на жизнь благодаря экскорт-услугам, ” женщинами с низкой социальной ответственностью”. По мнению блондинки, такие люди не хотят трудиться, поэтому выбирают для себя более легкий путь.

“Не хотят думать, не хотят работать. Нельзя ничем оправдать унижение женской сути самой”, – заявила Рудова.

Актриса согласна с тем, что мужчины отчасти приложили руку к популяризации эскорта. Однако наказываться за пользование подобными услугами, по ее мнению, представители сильного пола не должны. Знаменитость убеждена, что ответственность в таким случае лежит на “недоженщине”, которая зарабатывает на этой деятельности.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Павел Прилучный поцеловал на людях Наталью Рудову.


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