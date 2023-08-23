В РФ начались продажи нового внедорожника BAJC BJ90 по цене 6,7 млн рублей

На российском рынке доступен в продаже у дилеров новый китайский внедорожник BAIC BJ90.

По внешнему виду транспортное средство является перелицованной копией Mercedes-Benz GL. В свою очередь, автомобиль имеет минимальный пробег. Цена на внедорожник в РФ достигает 6,68 миллиона рублей. Кроме того, здесь используется 3-литровый битурбированный агрегат на 333 л.с. мощности. Автомобиль приводится в движение девятиступенчатой автоматической трансмиссией и обладает полным приводом.

В салоне предусмотрели климатическую систему, цифровую приборную панель, огромный 10,2-дюймовый экран мультимедийного центра. Кроме того, модель имеет подогрев кресел, камеру заднего вида и многочисленных ассистентов.