Немецкий генерал – у ВСУ нет шансов против блестящей обороны России

Экс-генерал бундесвера считает тактику лобовых атак, используемую украинцами, ошибочной. В эфире Die Welt Роланд Катер выразил сомнение в том, что с ней Киеву до зимы удастся пройти «блестящую оборону России» и достичь хотя бы промежуточной цели — занять Мелитополь и перерезать линии снабжения российской армии. Именно с этим генерал в отставке связывает нарастающие требования украинской стороны поставок западных истребителей и ракет дальнего действия.

НЕЛЕ ВЮРЦБАХ, ведущая телеканала Die Welt: В настоящее время с фронта поступает мало сообщений, это плохие новости?

РОЛАНД КАТЕР, бывший генерал-лейтенант бундесвера: Я думаю, это плохая новость, хотя, с другой стороны, надо сказать, что меня там нет или нас там нет. Всегда очень сложно реалистично описать такую тактическую ситуацию в высокодинамичном бою. Но если посмотреть на линию фронта за несколько месяцев, то мало что сильно изменилось. Да, Украина немного продвигается шаг за шагом, но я по-прежнему считаю, как я уже неоднократно говорил, ошибкой продолжать борьбу с этой блестящей системой защиты лобовыми атаками. Я полагаю, что придётся прибегнуть к другой тактике.

В этом плане да, я сейчас настроен пессимистично, что будет достигнута хотя бы промежуточная цель: взять до зимы Мелитополь в свои руки и тем самым нарушить линии снабжения русских в долгосрочной перспективе. Боюсь, по земле до него невозможно добраться. Вероятно, это и есть причина того, почему Украина сейчас всё чаще просит оружие дальнего действия, потому что им теперь приходится применять оружие дальнего действия, чтобы таким образом в долгосрочном плане сорвать снабжение русских. Это оружие подходит для этого.



НЕЛЕ ВЮРЦБАХ: То есть следующая дискуссия — поставки F-16 (Украине. — ИноТВ), как минимум они должны состояться. Генерал, спасибо за ваши пояснения.



РОЛАНД КАТЕР: Был рад.



Дата выхода в эфир 21 августа 2023 года.

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