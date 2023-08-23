Врач Эльвина Бинатова: сонливость, утомляемость и набор массы тела указывают на гипотиреоз

Врач-эндокринолог Эльвина Бинатова рассказала, насколько критично обращать внимание на признаки возможных нарушений в функционировании щитовидной железы, так как они могут оказать негативное воздействие на общее здоровье человека.

Эксперт пишет о двух основных патологиях щитовидной железы – гипотиреозе и гипертиреозе. Первый из них связан с замедлением функционирования щитовидной железы, в то время как гипертиреоз (или тиреотоксикоз) характеризуется повышенной активностью железы.

Эльвина Бинатова указывает, что гипотиреоз проявляется не только утомляемостью, но также сонливостью и набором лишнего веса. Имеются также другие признаки этого состояния:

– Апатия;

– Холодные конечности из-за нарушенного кровообращения;

– Ломкость волос и их обильное выпадение;

– Склонность к отекам;

– Низкий пульс;

– Проблемы с памятью;

– Осипший голос.

В отношении гипертиреоза доктор уточняет, что это состояние часто сопровождается повышенными показателями верхнего артериального давления, при этом показатели нижнего могут оставаться в норме, включая даже их снижение.

Другие характерные симптомы гипертиреоза:

– Повышенная раздражительность и изменчивость настроения;

– Частые проявления плача;

– Вспышки злости и агрессии;

– Тремор (дрожание рук);

– Проблемы со сном;

– Суетливость;

– Потливость;

– Непроизвольное похудение;

– Повышенный аппетит при нормальном весе;

– Дискомфорт при жаркой погоде;

– Частый пульс в состоянии покоя.