 

Врач Эльвина Бинатова: сонливость, утомляемость и набор массы тела указывают на гипотиреоз

23.08.2023, 10:51, Разное
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Врач-эндокринолог Эльвина Бинатова рассказала, насколько критично обращать внимание на признаки возможных нарушений в функционировании щитовидной железы, так как они могут оказать негативное воздействие на общее здоровье человека.

Эксперт пишет о двух основных патологиях щитовидной железы – гипотиреозе и гипертиреозе. Первый из них связан с замедлением функционирования щитовидной железы, в то время как гипертиреоз (или тиреотоксикоз) характеризуется повышенной активностью железы.

Эльвина Бинатова указывает, что гипотиреоз проявляется не только утомляемостью, но также сонливостью и набором лишнего веса. Имеются также другие признаки этого состояния:

– Апатия;
– Холодные конечности из-за нарушенного кровообращения;
– Ломкость волос и их обильное выпадение;
– Склонность к отекам;
– Низкий пульс;
– Проблемы с памятью;
– Осипший голос.

В отношении гипертиреоза доктор уточняет, что это состояние часто сопровождается повышенными показателями верхнего артериального давления, при этом показатели нижнего могут оставаться в норме, включая даже их снижение.

Другие характерные симптомы гипертиреоза:

– Повышенная раздражительность и изменчивость настроения;
– Частые проявления плача;
– Вспышки злости и агрессии;
– Тремор (дрожание рук);
– Проблемы со сном;
– Суетливость;
– Потливость;
– Непроизвольное похудение;
– Повышенный аппетит при нормальном весе;
– Дискомфорт при жаркой погоде;
– Частый пульс в состоянии покоя.


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