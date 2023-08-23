 

Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после уничтожения БПЛА

23.08.2023, 10:40, Новости дня
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Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй дрон попал в строящееся здание в комплексе “Москва-Сити”.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Сотрудники осматривают территорию в периметре Сити на предмет последствий удара, написал Собянин в своем телеграм-канале.

“Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках”, – уточнил градоначальник.

По информации Минобороны России, еще один беспилотник сбит в районе Химок.

Во вторник силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника в Московской области. Один сбит в районе Красногорска, другой в районе Часцов Одинцовского городского округа.


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