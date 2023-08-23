 

Pасистские скандалы вынудили Финляндию запретить символику со свастикой

23.08.2023, 10:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После всколыхнувшей Финляндию череды расистских скандалов в высших политических кругах премьер-министр североевропейской страны Петтери Орло создал парламентскую рабочую группу по поиску способов борьбы с расизмом и дискриминацией, пишет издание Politico. В сентябре законодатели предложат коллегам рассмотреть вопрос о запрете свастики, а заодно и серпа с молотом.


AP

Череда расистских скандалов в новом финском правительстве привела к призывам запретить свастику, а заодно и серп с молотом. Депутат от правоцентристской Национальной коалиционной партии Бен Зискович заявил изданию Politico, что недостаточно просто осуждать расизм, и поэтому необходимо принять закон, запрещающий дискриминацию. Политик предложил ввести запрет на использование свастики и серпа с молотом.

Инициатива члена парламента стала частью более широкого набора идей, разработанных новой рабочей группой по борьбе с дискриминацией и расизмом. Рабочая группа была создана премьер-министром страны Петтери Орпо после нескольких расистских скандалов с участием его младшего партнёра по коалиции, партии «Истинных финнов». Орпо провозгласил свою приверженность политике «нулевой терпимости» к расизму и экстремизму. Ожидается, что финский парламент проведёт голосование по предложению рабочей группы в начале сентября, пишет Politico.

«На это правительство оказывается довольно сильное давление со стороны прессы и даже некоторых политиков, поэтому им необходимо сделать что-то более конкретное», — подчеркнул председатель Финской ассоциации памяти холокоста Киммо Саси, который лоббировал запрет нацистской символики в течение нескольких лет и поддерживает новый законопроект.

Правительство Финляндии находится у власти немногим более двух месяцев, но уже столкнулось с тремя крупными расистскими скандалами. После 10 дней пребывания в должности министр экономики Вильгельм Юннила был вынужден уйти в отставку из-за нацистских заявлений. Позже вице-премьер Риикка Пурра подверглась критике за расистские высказывания в сообщениях онлайн-блога, опубликованных в 2008 году, однако она не ушла в отставку. Затем выяснилось, что пришедший на смену Юннилы Вилле Ридман использовал оскорбления на почве расы в личных сообщениях со своей тогдашней девушкой, завершает Politico.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.08 / Cлив радиоактивно загрязнённой воды с АЭС «Фукусима» становится международной проблемой

23.08 / Синоптик предупредил о кратковременных дождях в Москве в последние выходные лета

23.08 / Старые, требовательные и уязвимые для российского ПВО — пропутинский эксперт российского 19FortyFive посоветовал Киеву не возлагать особых надежд на F-16, но в Кремле их очень боятся

23.08 / «Величайшее злодеяние в истории человечества» — Британию призвали выплатить репарации за рабство

23.08 / Быстро обучить украинцев летать на F-16 не получится

23.08 / Министр обороны Польши – при помощи техники США мы создадим непреодолимый барьер для «российского агрессора»

23.08 / Дуглас Макгрегор – что бы украинцы ни сделали, их всё равно раздавят, и F-16 ничего не изменят

23.08 / В Швеции признали, что переоценили боеспособность ВСУ и недооценили возможности ВС России

23.08 / Певица Рианна родила второго ребенка

23.08 / F-16 войну не выиграют — превосходство русских в воздухе сохранится

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика