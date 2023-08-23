Pасистские скандалы вынудили Финляндию запретить символику со свастикой

После всколыхнувшей Финляндию череды расистских скандалов в высших политических кругах премьер-министр североевропейской страны Петтери Орло создал парламентскую рабочую группу по поиску способов борьбы с расизмом и дискриминацией, пишет издание Politico. В сентябре законодатели предложат коллегам рассмотреть вопрос о запрете свастики, а заодно и серпа с молотом.



AP

Череда расистских скандалов в новом финском правительстве привела к призывам запретить свастику, а заодно и серп с молотом. Депутат от правоцентристской Национальной коалиционной партии Бен Зискович заявил изданию Politico, что недостаточно просто осуждать расизм, и поэтому необходимо принять закон, запрещающий дискриминацию. Политик предложил ввести запрет на использование свастики и серпа с молотом.

Инициатива члена парламента стала частью более широкого набора идей, разработанных новой рабочей группой по борьбе с дискриминацией и расизмом. Рабочая группа была создана премьер-министром страны Петтери Орпо после нескольких расистских скандалов с участием его младшего партнёра по коалиции, партии «Истинных финнов». Орпо провозгласил свою приверженность политике «нулевой терпимости» к расизму и экстремизму. Ожидается, что финский парламент проведёт голосование по предложению рабочей группы в начале сентября, пишет Politico.

«На это правительство оказывается довольно сильное давление со стороны прессы и даже некоторых политиков, поэтому им необходимо сделать что-то более конкретное», — подчеркнул председатель Финской ассоциации памяти холокоста Киммо Саси, который лоббировал запрет нацистской символики в течение нескольких лет и поддерживает новый законопроект.

Правительство Финляндии находится у власти немногим более двух месяцев, но уже столкнулось с тремя крупными расистскими скандалами. После 10 дней пребывания в должности министр экономики Вильгельм Юннила был вынужден уйти в отставку из-за нацистских заявлений. Позже вице-премьер Риикка Пурра подверглась критике за расистские высказывания в сообщениях онлайн-блога, опубликованных в 2008 году, однако она не ушла в отставку. Затем выяснилось, что пришедший на смену Юннилы Вилле Ридман использовал оскорбления на почве расы в личных сообщениях со своей тогдашней девушкой, завершает Politico.

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