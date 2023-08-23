Cлив радиоактивно загрязнённой воды с АЭС «Фукусима» становится международной проблемой

Власти Японии игнорируют мнение населения и скрывают факты, связанные с радиоактивно загрязнённой водой, собранной после аварии на АЭС «Фукусима». Об этом заявил в интервью CGTN Ёситака Икараси, представитель японско-китайской Ассоциации содействия развитию общего рынка. Он также призвал правительство Японии прислушаться к голосам соседних стран, которые активно возражают против реализации плана по сливу радиоактивно загрязнённой воды в море, поскольку это уже становится международной проблемой.

ЁСИТАКА ИКАРАСИ, представитель японско-китайской Ассоциации содействия развитию общего рынка: Жители Фукусимы никак не участвовали в процессе принятия нашим правительством решений, касающихся обращению с радиоактивно загрязнёнными сточными водами. Люди просто не понимают, как проходит процесс принятия этих решений, а также насколько это безопасно.

Это всего лишь политический ход, на который пошло правительство вместе с Токийской электроэнергетической компанией (TEPCO), игнорируя мнение людей и скрывая факты. «Тритиевая вода» на АЭС «Фукусима» имеет совершенно другие свойства, чем «тритиевая вода» на остальных ядерных объектах.

Это радиоактивно загрязнённая вода, которая вступала в контакт с расплавленным стержнем ядерного реактора. Правительство скрывает это фундаментальное отличие от населения и заявляет, что так называемая «очищенная вода» является безопасной.

Япония не может принимать такие решения в одностороннем порядке. Радиоактивное загрязнение внутри Японии является её внутренней проблемой — однако это превращается в международную проблему, если сливать всё в море. Япония обязана прислушаться к голосам соседних стран и ответственно подойти к принятию решений.

Дата выхода в эфир 21 августа 2023 года.

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