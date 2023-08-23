 

Владимир Путин призвал проконтролировать рост цен

23.08.2023, 9:39, Разное
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Президент РФ Владимир Путин подчеркнул нарастание инфляционных рисков и сделал заключение о необходимости вмешательства правительства для ограничения роста цен. Согласно его высказываниям, эта необходимость в настоящее время становится главной.

“Неоспоримые статистические данные указывают на постепенное нарастание инфляционных рисков. Мы с коллегами постоянно обращаем на это внимание в последнее время. В свете этой тенденции, задача предотвращения роста цен встает на передний план,” — поделился глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Владимир Путин подчеркнул, что Центральный Банк и правительство должны “постоянно контролировать ситуацию и адекватно формировать экономическую политику”, чтобы предотвратить резкий подъем цен.

На прошлой неделе курсы доллара и евро достигли отметок в 101 и 111 рублей соответственно, впервые с 23 марта 2022 года. На внеочередном заседании 15 августа Центробанк повысил ключевую ставку на 3,5 процентных пункта, установив ее на уровне 12 процентов. Согласно данным Министерства экономического развития, годовая инфляция к середине августа составляет 4,66 процента, а общий целевой показатель Центрального Банка на 2024 год — 4 процента.


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