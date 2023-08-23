Учёные: советский пломбир имел лёгкий психоактивный эффект за счёт иботеновой кислоты

Учёные из Института биохимии РАН вплотную приблизились к разгадке тайны «самого вкусного» советского пломбира.

Изучая государственные стандарты тех лет, они обратили внимание на то, что в мороженое было разрешено добавлять «компоненты, обусловленные текущими кампаниями по линии Минздрава СССР и республиканских ведомств здравоохранения».

Расследование показало, что в рамках борьбы с педикулёзом в пломбир регулярно могли добавлять иботеновую кислоту – инсектицид, содержащийся в мухоморах и обладающий лёгким психоактивным эффектом. Это периодически практиковалось как минимум в 9 из 15 союзных республик.

– Вспышки педикулёза случались в основном среди детей, поэтому иботеновую кислоту старались добавлять именно в «детские» продукты и изделия – помимо мороженого, это ещё десяток наименований, – рассказывает руководитель научной группы. – Сложно сказать, насколько регулярно это вещество добавляли пломбир, но в 1970-х союзный Минздрав проводил кампании по борьбе с педикулёзом почти каждый год.

Открытием уже заинтересовались историки и социологи. Они косвенно подтвердили эту информацию, составив карту ностальгии по советскому пломбиру – в тех республиках, где иботеновую кислоту в него не добавляли, коренные жители по нему практически не скучают. Более того, советское прошлое там оценивают менее радужно.

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