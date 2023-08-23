Синоптик предупредил о кратковременных дождях в Москве в последние выходные лета

В последние летние выходные в российской столице ожидается умеренная погода с кратковременными дождями. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

“Температурный фон прогнозируется в диапазоне +17…+20 °С. Местами небольшие кратковременные дожди, в целом недождливые выходные”, — цитирует специалиста RT. Вильфанд отметил, что погода ожидается вполне умеренная. Ранее URA.ru сообщало, что в юго-западных районах Свердловской области ночью на 23 августа ожидается похолодание до минус двух градусов.