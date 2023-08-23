 

Синоптик предупредил о кратковременных дождях в Москве в последние выходные лета

23.08.2023, 9:25, Новости дня
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В последние летние выходные в российской столице ожидается умеренная погода с кратковременными дождями. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

“Температурный фон прогнозируется в диапазоне +17…+20 °С. Местами небольшие кратковременные дожди, в целом недождливые выходные”, — цитирует специалиста RT. Вильфанд отметил, что погода ожидается вполне умеренная. Ранее URA.ru сообщало, что в юго-западных районах Свердловской области ночью на 23 августа ожидается похолодание до минус двух градусов.


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