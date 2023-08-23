 

DownDetector: В App Store произошел сбой

23.08.2023, 8:25, Разное
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Сервис DownDetector пишет о том, что зафиксирован сбой в работе App Store. Пользователи устройств на iOS столкнулись с трудностями при использовании магазина приложений. Начало сбоя зафиксировано в 22:00 по московскому времени 22 августа.

Проблемы с доступом в App Store испытывают около 90% пользователей. Еще 6% сталкиваются с трудностями при использовании веб-версии магазина, в то время как 4% пользователей не могут успешно пройти авторизацию.

Кроме того поступила информация о возможном удалении приложения X (предыдущее название — Twitter) из App Store и Google Play за нарушение правил. Это произойдет, если социальная сеть откажется от функционала, позволяющего пользователям составлять черный список контактов. Ранее Илон Маск заявил о намерении отказаться от этой функции, но такой шаг может нарушить правила обеих платформ.


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