 

Психологи рекомендуют: как самостоятельно справиться с тревожностью

23.08.2023, 7:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мы возвращаемся к решению проблем, которые откладывали на “после отпуска”, и часто в такие моменты возрастает напряжение, беспокойство. Порой к этому добавляются “телесные” проявления, например кружится голова или пропадает аппетит. Психологи в беседе с gazetametro.ru рассказали, откуда берется тревога и как можно самостоятельно с ней справиться.

Анастасия Корнеева, специалист онлайн-платформы “Грань.РФ”, отметила, что тревожное состояние может быть связано с наследственностью. Некоторые люди генетически предрасположены к подобным состояниям. “Как говорится, тревожная мама – тревожные дети”, – говорит Корнеева.

Вторичный признак тревожности – травматические события из прошлого, которые “подготовили” психику человека находиться в постоянном напряжении и готовиться к борьбе. Третья причина возникновения эмоционального дискомфорта – стрессы и перегрузки. Трудности в семье, на работе или учебе могут вызывать постоянное чувство тревоги, а усиливать его может информационный шум из новостей и социальных сетей.

Одним из способов самостоятельно побороть тревожные мыли может стать уменьшение потребления “раздражающего” психику контента. Вместо просмотра новостей лучше послушать любимую музыку или добрый фильм, любимый с детства. Помимо этого, можно попробовать дыхательную гимнастику или сделать акцент на любые ритмические телесные упражнения. Кроме того, важно научиться переключаться и переставать думать о том, что вас тревожит.

“Как только вы поняли, что в голове крутится мысль, вызывающая повышение тревожности, надо приложить усилия и заменить ее на более позитивную. Ну или хотя бы на навязчивый мотивчик популярной песни”, – говорит психолог Жанна Коняева.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.08 / В Аргентине женщина вошла в кабинку для голосования и бесследно исчезла

23.08 / В животе мексиканской пенсионерки обнаружен литопедион – окаменелый плод, возрастом более 40 лет

23.08 / Китайский орбитальный модуль зафиксировал на Марсе НЛО

23.08 / На острове Тенерифе гравитационный эффект увеличивает продолжительность жизни

23.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Зал славы российской видеоигровой индустрии

23.08 / Рупор кремлевской пропаганды: “Мятежная Луна”

23.08 / Мнение: Подготовка к “выборам”

23.08 / Как правильно принимать витамины: отвечает нутрициолог

22.08 / Новое открытие ученых – как мозг воспринимает музыку

22.08 / Михаил Бирюков: «Теперь большинство моих подзащитных — мои друзья и знакомые»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика