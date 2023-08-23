«Величайшее злодеяние в истории человечества» — Британию призвали выплатить репарации за рабство

Лондон должен возместить ущерб от длившегося столетиями трансатлантической работорговли, заявил в интервью The Guardian член Международного суда ООН Патрик Робинсон. Он выразил уверенность, что растущее в мире давление по этому вопросу вынудит британские власти выплатить пострадавшим государствам компенсации, которые, по подсчётам экспертов, составляет $24 трлн.



AP

Великобритания больше не сможет игнорировать растущие призывы о возмещении ущерба за трансатлантическое рабство. Такое мнение в интервью The Guardian высказал ведущий судья Международного суда ООН Патрик Робинсон, который возглавлял трибунал над бывшим президентом Югославии Слободаном Милошевичем.

Чиновник заявил, что международное отношение к репарациям за рабство стремительно меняется. Поэтому, на его взгляд, власти Соединённого Королевства должны пересмотреть свою текущую позицию по этому вопросу.

Весной глава британского правительства Риши Сунак отказался извиниться за роль его страны в работорговле или взять на себя обязательство выплатить компенсации. «Я очень уважаю премьер-министра Соединённого Королевства, но считаю, что позиция, которую он занял, достойна сожаления, и очень надеюсь, что он её пересмотрит», — отметил Робинсон.

«Они (британские власти. — ИноТВ) не могут продолжать игнорировать величайшее злодеяние, подразумевающее бесчеловечное отношение человека к человеку. Они не могут продолжать игнорировать это», — предположил судья.

«Репарации выплачивались за другие нарушения, и, очевидно, гораздо быстрее, чем репарации за то, что я считаю величайшим злодеянием и преступлением в истории человечества: трансатлантическую систему рабского труда. По моему мнению, Соединённое Королевство не сможет противостоять движению к выплате репараций. Этого требует история и закон», — подчеркнул Робинсон.

Он сыграл ключевую роль в написании и составлении опубликованного в июне доклада компании Brattle Group о репарациях за трансатлантическую систему рабского труда. В документе указывались суммы возмещения ущерба, которые должны выплатить страны, обогатившиеся за счёт эксплуатации африканских невольников, напоминает The Guardian.

Согласно исследованию, страны, пострадавшие от трансатлантического рабства, должны получить в качестве компенсации триллионы долларов. Только Великобритания обязана выплатить 14 государствам $24 трлн. Причём около $9,6 трлн из этой суммы приходится на Ямайку, подчёркивается в статье.

Робинсон признался, что его не удивили столь большие репарации. По его словам, необходимо учитывать, что трансатлантическая система рабского труда существовала на протяжении нескольких сотен лет, и только этим объясняются столь высокие цифры.

Судья отметил, что в докладе предлагается производить выплаты в течение длительного периода времени, от 10 до 25 лет, а не сразу. Он предположил, что этот процесс удастся урегулировать «на политико-дипломатической основе, которая принимает во внимание соответствующие правовые соображения».

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