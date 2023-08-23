В Аргентине женщина вошла в кабинку для голосования и бесследно исчезла

В Аргентине прошло предварительное голосование (праймериз) по выбору президента, но в городе Росон самым обсуждаемым событием стали не его результаты, а странный инцидент на одном из участков.

Это случилось, когда в избирательный участок, открытый в школе Эскуэла 14 де Фебреро, департамент Сан-Хуан, пришла пожилая женщина с полностью седыми волосами.

Она подошла к столу №698, положила свое удостоверение личности, после чего с бланком для голосования удалилась в одну из кабинок.

Прошла минута, другая, но женщина не выходила из кабинки. Тем временем подошли другие избиратели и уже образовалась небольшая очередь. Люди стали ворчать и просить представителей власти проверить, что происходит в кабинке.

За тем, как проходят выборы, на каждом участке следила группа военных, и после жалоб людей они зашли в избирательную кабинку. К всеобщему удивлению, они обнаружили ее совершенно пустой. Женщина как будто испарилась.

А когда те, кто сидел за столом №698, стали искать ее удостоверение, то не смогли его найти, оно тоже загадочным образом исчезло.

Множество людей видели как седая старушка зашла в кабинку, но никто не видел, как она из нее выходила, и тем более никто не видел, чтобы она подходила к столу, чтобы забрать свои документы.

Люди стали предполагать, что женщина могла быть призраком, а глава данного избирательного участка даже сказал, что тут могла быть задействована магия или пожилая женщина могла быть ведьмой.

Была также названа версия, что это был дух покойной учительницы или жительницы одного из близлежащих домов и что она просто хотела выполнить “свой долг гражданина”, придя на голосование.

Всем скептикам глава участка сказал “думайте, что хотите” и добавил, что очевидцами данного инцидента стали как обычные люди, так и военные.