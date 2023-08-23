В животе мексиканской пенсионерки обнаружен литопедион – окаменелый плод, возрастом более 40 лет

В Мексике 84-летняя женщина обратилась к врачам из-за появившихся сильных болей в животе. Женщину начали обследовать, и нашли у нее в брюшной полости плод, возраст которого составляет более 40 лет.

Оказалось, что это замерший плод, который развивался до 40 недель в результате внематочной беременности. Но женщина так и не смогла родить в силу физиологических причин. Дело в том, что ей еще на раннем сроке якобы «прервали» беременность, но тогда не заметили, что у пациентки внематочная беременность.

В итоге, женщина прожила 40 лет и не знала, что носит в своем животе неродившегося ребенка. В медицинской литературе такие случаи имеют формулировку «литопедион», что в переводе означает «каменный ребенок». Явление довольно редкое, но встречается в медицине.

Дело в том, что ребенок погибает при внематочной беременности в утробе матери (имеются в виду случаи, когда не была проведена своевременная операция по прерыванию такой беременности). Плод не может быть выведен из организма естественным путем (для этого нужно только оперативное вмешательство). Ребенок, который остается в утробе матери при внематочной беременности, со временем кальцинируется защитными механизмами организма. В таком состоянии он не может стать причиной отравления организма матери.

Вероятно, что в этом случае, женщина все эти годы не проходила дополнительных обследований и не подозревала, что носит в своем животе неродившегося ребенка.