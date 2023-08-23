Китайский орбитальный модуль зафиксировал на Марсе НЛО

Во время научно-космической миссии Китая орбитальный модуль успешно отделился от марсохода и в этот момент запечатлел неопознанные летающие объекты (НЛО) на орбите Красной планеты.

На видеозаписи, предоставленной китайскими учеными, видны семь сферических НЛО и один более длинный аппарат, двигающиеся в разных направлениях. Несмотря на большое расстояние, на котором находятся эти загадочные объекты, уфологи уверены, что это НЛО. В частности, об этом заявил известный исследователь Скотт Уоринг.

Астрономы и прочие исследователи во всем мире анализируют предоставленные данные в попытке разгадать происхождение и природу этих НЛО.

Возможно, мы сталкиваемся с чем-то абсолютно новым и невероятным. Однако требуется дополнительное исследование, чтобы понять природу этих объектов и определить, есть ли у них какая-либо связь с результатами человеческой деятельности или природными явлениями.

Китайские официальные источники не прокомментировали данное наблюдение и не сообщали, будут ли проводиться исследования этих НЛО. Тем временем любознательные исследователи ожидают новых данных и разъяснений от китайских ученых.