 

Китайский орбитальный модуль зафиксировал на Марсе НЛО

23.08.2023, 6:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Во время научно-космической миссии Китая орбитальный модуль успешно отделился от марсохода и в этот момент запечатлел неопознанные летающие объекты (НЛО) на орбите Красной планеты.

На видеозаписи, предоставленной китайскими учеными, видны семь сферических НЛО и один более длинный аппарат, двигающиеся в разных направлениях. Несмотря на большое расстояние, на котором находятся эти загадочные объекты, уфологи уверены, что это НЛО. В частности, об этом заявил известный исследователь Скотт Уоринг.

Астрономы и прочие исследователи во всем мире анализируют предоставленные данные в попытке разгадать происхождение и природу этих НЛО.

Возможно, мы сталкиваемся с чем-то абсолютно новым и невероятным. Однако требуется дополнительное исследование, чтобы понять природу этих объектов и определить, есть ли у них какая-либо связь с результатами человеческой деятельности или природными явлениями.

Китайские официальные источники не прокомментировали данное наблюдение и не сообщали, будут ли проводиться исследования этих НЛО. Тем временем любознательные исследователи ожидают новых данных и разъяснений от китайских ученых.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.08 / На острове Тенерифе гравитационный эффект увеличивает продолжительность жизни

23.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Зал славы российской видеоигровой индустрии

23.08 / Рупор кремлевской пропаганды: “Мятежная Луна”

23.08 / Мнение: Подготовка к “выборам”

23.08 / Как правильно принимать витамины: отвечает нутрициолог

22.08 / Новое открытие ученых – как мозг воспринимает музыку

22.08 / Михаил Бирюков: «Теперь большинство моих подзащитных — мои друзья и знакомые»

22.08 / Мнение: Россия обогнала Германию

22.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Об отношениях КНР и США

22.08 / Теперь самолетами будут управлять роботы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика