Китайский орбитальный модуль зафиксировал на Марсе НЛО
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Во время научно-космической миссии Китая орбитальный модуль успешно отделился от марсохода и в этот момент запечатлел неопознанные летающие объекты (НЛО) на орбите Красной планеты.
На видеозаписи, предоставленной китайскими учеными, видны семь сферических НЛО и один более длинный аппарат, двигающиеся в разных направлениях. Несмотря на большое расстояние, на котором находятся эти загадочные объекты, уфологи уверены, что это НЛО. В частности, об этом заявил известный исследователь Скотт Уоринг.
Астрономы и прочие исследователи во всем мире анализируют предоставленные данные в попытке разгадать происхождение и природу этих НЛО.
Возможно, мы сталкиваемся с чем-то абсолютно новым и невероятным. Однако требуется дополнительное исследование, чтобы понять природу этих объектов и определить, есть ли у них какая-либо связь с результатами человеческой деятельности или природными явлениями.
Китайские официальные источники не прокомментировали данное наблюдение и не сообщали, будут ли проводиться исследования этих НЛО. Тем временем любознательные исследователи ожидают новых данных и разъяснений от китайских ученых.
Смотреть комментарии → Комментариев нет