 

Рупор кремлевской пропаганды: Зал славы российской видеоигровой индустрии

23.08.2023, 5:00, Разное
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Объявили о создании "Зала славы российской видеоигровой индустрии". Всего в него вошло 7 человек.

  • создатель «Тетриса» Алексей Пажитнов;

  • создатель бренда Dendy Виктор Савюк;

  • основатель студии Nival Сергей Орловский;

  • ведущий программы «Денди — Новая реальность» Сергей Супонев;

  • основатель студий «К-Д ЛАБ» и KranX Productions Андрей Кузьмин;

  • ведущие программы «От винта!» Борис Репертур и Антон Зайцев.

По заявленным лицам вопросов особых нет – все известны и достойны.
В дальнем планируют пополнять этот список. Кроме того будет еще отдельный список (составляться будет путем народного голосования), куда будут отбирать лучшие игровые проекты за всю историю отечественной игровой индустрии.

Источник: Colonel Cassad


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