Министр обороны Польши – при помощи техники США мы создадим непреодолимый барьер для «российского агрессора»

Польша намерена избавиться от постсоветских машин и затем за счёт американских вертолётов и танков создать «непреодолимый барьер» на восточной границе. Министр обороны страны Мариуш Блащак считает, что 96 американских вертолётов Apache, продажу которых Варшаве уже одобрил Госдепартамент США, будет вполне достаточно, чтобы эффективно сдержать «российского агрессора», пишет Polskie Radio.



АР

Вчера поздно вечером министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Госдепартамент США одобрил продажу Польше 96 ударных вертолётов AH-64E Apache. Скорее всего, их доставка в Восточную Польшу состоится в следующем году на основании контракта стоимостью примерно $12 млрд, пишет Polskie Radio.

Глава Министерства обороны отметил, что очень доволен решением Госдепартамента США. «Это мощный флот вертолётов, Apache — лучшие ударные вертолёты в мире, которые придут на смену наших постсоветских машин. Вместе с танками Abrams, которых будет 360, они создадут непреодолимый барьер. Они реально и эффективно сдержат агрессора от проникновения на польскую землю», — объяснил Блащак.

По его мнению, вертолёты Apache гораздо лучше вертолётов Caracal. Более того, Польша заказала их вместе с оснащением, и на настоящий момент Варшава ведёт переговоры об окончательной цене договора, которая точно будет ниже указанной в американских документах.

На вопрос, будет ли Польша стараться закупить дополнительные вертолёты, уже сверх заказанных 96 штук, он ответил: «Что касается ударных вертолётов, то это достаточный объём, достаточное количество для эффективного сдерживания российского агрессора».

Polskie Radio напоминает, что Польша выразила желание приобрести 96 вертолётов Apache в прошлом году. Это будет их последняя версия GUARDIAN. Вместе с вертолётами Польше также будут переданы технологии. Речь идёт, среди прочего, о радарах и вооружении — 1844 ракеты Hellfire, 460 ракет «воздух — земля» JAGM и 508 зенитных ракет Stinger.

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