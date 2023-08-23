NTD – редкая находка проливает свет на жизнь рабов в Помпеях

Археологи обнаружили на римской вилле Чивита Джулиана рядом с Помпеями комнату рабов. Как передаёт NTD, она, так же как и древний город, была захоронена под слоем пепла. Образовавшиеся в нём пустоты залили гипсом. Это позволило больше узнать о быте людей, в том числе подневольных.

Комнату рабов нашли на римской вилле Чивита Джулиана рядом с Помпеями. Она, так же как и древний город, была захоронена под слоем пепла. Образовавшиеся в нём пустоты залили гипсом. Это позволило больше узнать о быте людей, в том числе подневольных.

ГАБРИЭЛЬ ЦУХТРИГЕЛЬ, директор археологического парка Помпеи: Здесь стояла очень простая кровать без матраса. Вот ещё одна кровать — немного получше. Здесь была её спинка.

Вторую кровать удалось воссоздать не полностью, поскольку до археологов здесь побывали чёрные копатели. Из-за них в пустоты попал пепел.

В комнате также были два шкафчика, в которых сохранились металлические предметы. Рядом стояла скамейка.

ГАБРИЭЛЬ ЦУХТРИГЕЛЬ: По углам стоят амфоры, так что эта комната также служила кладовой.

В комнате были полки, керамические сосуды и большие корзины. Учёные считают, что здесь жили не менее двух человек.

Дата выхода в эфир 21 августа 2023 года.

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