 

NTD – редкая находка проливает свет на жизнь рабов в Помпеях

23.08.2023, 1:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Археологи обнаружили на римской вилле Чивита Джулиана рядом с Помпеями комнату рабов. Как передаёт NTD, она, так же как и древний город, была захоронена под слоем пепла. Образовавшиеся в нём пустоты залили гипсом. Это позволило больше узнать о быте людей, в том числе подневольных.

Комнату рабов нашли на римской вилле Чивита Джулиана рядом с Помпеями. Она, так же как и древний город, была захоронена под слоем пепла. Образовавшиеся в нём пустоты залили гипсом. Это позволило больше узнать о быте людей, в том числе подневольных.

ГАБРИЭЛЬ ЦУХТРИГЕЛЬ, директор археологического парка Помпеи: Здесь стояла очень простая кровать без матраса. Вот ещё одна кровать — немного получше. Здесь была её спинка.

Вторую кровать удалось воссоздать не полностью, поскольку до археологов здесь побывали чёрные копатели. Из-за них в пустоты попал пепел.

В комнате также были два шкафчика, в которых сохранились металлические предметы. Рядом стояла скамейка.

ГАБРИЭЛЬ ЦУХТРИГЕЛЬ: По углам стоят амфоры, так что эта комната также служила кладовой.

В комнате были полки, керамические сосуды и большие корзины. Учёные считают, что здесь жили не менее двух человек.

Дата выхода в эфир 21 августа 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.08 / Дуглас Макгрегор – что бы украинцы ни сделали, их всё равно раздавят, и F-16 ничего не изменят

23.08 / DN – в Швеции признали, что переоценили боеспособность ВСУ и недооценили возможности ВС России

23.08 / Певица Рианна родила второго ребенка

23.08 / ZDF – F-16 войну не выиграют — превосходство русских в воздухе сохранится

23.08 / В Таиланде пенсионер выжил в озере среди змей

23.08 / Как правильно принимать витамины: отвечает нутрициолог

22.08 / Rzeczpospolita – благодаря украинскому конфликту Венесуэла окончательно вышла из международной изоляции

22.08 / Умер итальянский певец Тото Кутуньо

22.08 / Хайдаров впервые прервал молчание после сенсационного разоблачения его клиники певицей Славой

22.08 / Собянин поздравил горожан с Днем Государственного флага

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика