Мнение: Подготовка к “выборам”

Цитата из “Брифа”:

“BRIEF. Винокурова.

Главам регионов РФ, где в сентябре 2023 году пройдут выборы губернаторов, важно будет не «перебрать» с результатом: надо оставить задел на выборы президента, рассказали BRIEF сразу три собеседника, близких к администрации президента.

По их словам, в таких указаниях нет ничего нового, эта тема возникла после региональных выборов 2014 года, когда в ряде регионов действующие губернаторы получили более, чем 80% голосов, то есть, больше, чем в 2012 году получил Владимир Путин в этих регионах на выборах президента. С тех пор губернаторам периодически напоминают, что их результат на выборах всегда должен быть меньше, чем результат президента. Кроме того, если, например, губернатор выигрывает выборы с результатом 86%, то тогда региону могут поставить задачу превзойти этот результат на президентских выборах, то есть, сделать так, чтобы тот же Путин получил на выборах более 90%, что при всем желании сделать не очень просто.

«Ничего нового в нынешних указаниях нет, большинство губернаторов, которые выбираются в этом году, не обладают такими рейтингами. Сложности с „перебором“ могут возникнуть разве что в Москве и Московской области, это — вопрос разумности предвыборных штабов действующих глав регионов», — говорит один из собеседников издания, напоминая, впрочем, еще об одной тонкости: в идеале результат губернатора на каждых следующих выборах должен быть немного выше, чем на предыдущих”.

Показатель, до какой ничтожности, мерзости и гадости дошла “демократия” в России. Люди из правящей ОПГ, уже в открытую и абсолютно никого не стесняясь (а кого стесняться?) обсуждают, как они будут рисовать результаты, при этом вопрос какой-то “конкуренции” просто выносится за скобки, поскольку про конкуренцию говорить вообще нелепо.

По сути, такого типа обсуждение – прямое и откровенное вытирание ног об “русский электорат”; это как если б гопники в переулке остановились перед прохожим и начали бы на его глазах обсуждать, в какой пропорции они поделят его деньги, кому достанется его шапка и кому – его портфель. При том, что они его даже еще не ограбили!!

Даже мне – обидно, но отечественным терпилам – все равно. “Некоторые даже находят в этом своеобразное удовольствие”.