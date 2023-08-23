В Таиланде пенсионер выжил в озере среди змей

В Таиланде произошла удивительная история. Уточняется, что экстренные службы спасли 77-летнего британца, оказавшегося в водоеме с большим количеством змей.

По данным “Радио 1”, пенсионер плыл по реке на лодке. Течение унесло его в заросли. Лодка застряла в иле. Мужчина не мог выбраться с небольшого островка посреди реки.

Пенсионер позвонил спасателям. Они в течение в шести часов пытались определить местонахождение британца. По словам спасателей, туристу очень повезло. В местах, где он застрял, обитают опасные змеи, в их числе питоны.