 

Как правильно принимать витамины: отвечает нутрициолог

23.08.2023, 0:48, Новости дня
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По словам специалиста, не имеет значения, какого происхождение витаминов – синтетическое или натуральное. И те, и другие могут не усваиваться организмом, если принимать их неправильно или не соблюдать дозы. Более того, если бездумно их употреблять, следуя логике “чем больше, тем лучше”, можно и навредить.

Анастасия Тодорова отметила, что лучше не принимать витамины на голодный желудок и не запивать их водой с лимонным соком. Оптимальное время для приема витаминов – утром во время завтрака, так как в этот период организм лучше всего все переваривает и усваивает.

При этом нутрициолог добавила, что человек не сможет получать все витамины из пищи, невозможно наладить настолько сбалансированное питание. Именно поэтому, отмечает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, синтетические витамины, содержащие активную добавку в чистом виде, – отличный способ “добрать” необходимую суточную дозу.


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