Михаил Бирюков: «Теперь большинство моих подзащитных — мои друзья и знакомые»

История бывшего следователя и прокурора, ставшего адвокатом по «политическим делам».



Михаил Бирюков. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

От некоторых адвокатов приходится слышать, что их профессия превратилась в «паллиативную помощь». Адвокат Михаил Бирюков не согласен со столь пессимистичной оценкой работы защитников: «Есть случаи, когда мы вытаскивали людей…<…> Я считаю, что пока уровень риска приемлем, чтобы работать. У меня здесь подзащитные. <…> Если я уеду, возрастет нагрузка на тех, кто останется. Риски, которые несу я, я переложу на плечи тех, кто останется.

Что остается? Или быть оптимистом, или прекращать статус и заниматься юрисконсульством. Иногда руки опускаются и у меня при всем моем оптимизме, но я думаю: а кто пойдет в СИЗО, на суд? Кто, если не я?»

Портрет Михаила Бирюкова , который не считает себя «правозащитным адвокатом» и берется за те дела, за которые не берутся другие.

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