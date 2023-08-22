 

Михаил Бирюков: «Теперь большинство моих подзащитных — мои друзья и знакомые»

22.08.2023, 21:55, Разное
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История бывшего следователя и прокурора, ставшего адвокатом по «политическим делам».


Михаил Бирюков. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

От некоторых адвокатов приходится слышать, что их профессия превратилась в «паллиативную помощь». Адвокат Михаил Бирюков не согласен со столь пессимистичной оценкой работы защитников: «Есть случаи, когда мы вытаскивали людей…<…> Я считаю, что пока уровень риска приемлем, чтобы работать. У меня здесь подзащитные. <…> Если я уеду, возрастет нагрузка на тех, кто останется. Риски, которые несу я, я переложу на плечи тех, кто останется.

Что остается? Или быть оптимистом, или прекращать статус и заниматься юрисконсульством. Иногда руки опускаются и у меня при всем моем оптимизме, но я думаю: а кто пойдет в СИЗО, на суд? Кто, если не я?»

Портрет Михаила Бирюкова , который не считает себя «правозащитным адвокатом» и берется за те дела, за которые не берутся другие.

Источник: Новая газета


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