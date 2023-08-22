Мнение: Россия обогнала Германию

Президент России Владимир Путин порадовал народонаселение зарядом оптимизма и бодрости, заявив, что Россия «вошла в пятёрку крупнейших экономик мира», а «по паритету покупательной способности, по объёму экономики» обошла Германию.

Дословно: «Несмотря на, прямо скажем, пессимистические прогнозы, которые звучали да и до сих пор звучат от некоторых экспертов, прежде всего, конечно, западных экспертов, Россия по итогам 2022 года – несмотря на все эти прогнозы – вошла в пятёрку крупнейших экономик мира. По данным Всемирного банка, Российская Федерация вышла вперёд, обогнала Федеративную Республику Германия по паритету покупательной способности, по объёму экономики. Это один из важнейших показателей»

Население страны, видимо, должно возликовать и от заявления президента, что «промышленное производство во втором квартале выросло на 6,3 процента», а обрабатывающая промышленность и вовсе на 11,3 % ( цитаты отсюда, оттуда же и фотография).

А беспокоит Путина волатильность финансового рынка, которая за последние месяцы значительно выросла. Но и с ростом волатильности Россия тоже справится. Во всяком случае, президент дал поручения, после выполнения которых эта самая волатильность просто обязана что-то с собой сделать. То ли рухнуть, то ли просто уменьшиться….

Вот тогда-то и заживем! Заживем? Более счастливо и богато?

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