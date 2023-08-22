Теперь самолетами будут управлять роботы

В Южнокорейском институте технологий достигнут новый прорыв в области авиации – гуманоидный робот стал способен управлять самолетом. Это важное достижение открывает перед нами совершенно новые перспективы в области робототехники и авиации.

Проект создания автономного робота-пилота, способного управлять самолетом, является результатом длительных исследований и разработок в области искусственного интеллекта и робототехники. Команда ученых и инженеров вместе с экспертами в области авиации совместно работала над этим амбициозным проектом.

Гуманоидный робот, разработанный в институте, обладает высоким уровнем автономности и интеллекта. Его способность самостоятельно принимать решения и выполнять сложные задачи позволила ему освоить управление самолетом. Робот обладает всеми необходимыми знаниями, связанными с авиацией, пилотажем и навигацией, и способен работать в режиме реального времени, адаптируясь к различным ситуациям в полете.