«Авито Работа»: самой дорогой вакансией в Москве стал агент по недвижимости

Наилучшие возможности заработка в Москве у агента по недвижимости (154 349 рублей), коммерческого агента (151 908 рублей) и бригадира (141 225 рублей), об этом пишет пресс-служба “Авито Работа” со ссылкой на РИАМО. Согласно данным платформы, в августе количество вакансий с заработной платой свыше 100 тысяч рублей на столичном рынке труда увеличилось в 2,2 раза.

Также в десятке лидеров по зарплатам в Москве оказались дальнобойщик (137 176 рублей), брокер (127 372 рубля), замерщик (126 220 рублей), фасадчик (124 326 рублей), автомаляр (121 838 рублей), водитель самосвала (121 369 рублей) и крановщик (115 940 рублей).

Согласно отчету, 10% вакансий в Москве предлагают зарплату в диапазоне 90-99 тысяч рублей.

Исследование аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова показало, что в большинстве регионов РФ наблюдается недостаток рабочей силы. В сфере продаж доля вакансий превышает долю резюме на 5,6 процентных пункта (22,6% против 17%). В розничной торговле этот разрыв составляет 4,8 п.п. (10,9% против 6,1%), в транспортной сфере – 2,3 п.п. (13% против 10,7%).

Исследование также выявило, что жители столицы стремятся к ежемесячному доходу в размере 257 тысяч рублей, чтобы обеспечить семью из трех человек.