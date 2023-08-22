 

MSD прекратит поставки в РФ препарата от гепатита C после 2024 года

22.08.2023, 20:00, Разное
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Американская компания MSD объявила о своем намерении прекратить поставки в Россию препарата “Зепатир”, предназначенного для борьбы с гепатитом C. Это решение должно вступить в силу после 2024 года.

Примечательно, что “Зепатир” сейчас составляет 20% всех государственных закупок лекарственных препаратов для лечения гепатита C. Кроме того, режим лечения с использованием этого препарата считается наиболее доступным и не имеющим аналогов.

В компании MSD подчеркнули, что решение о прекращении поставок не повлияет на запланированные на 2024 год.

Причины прекращения поставок не объявляются.


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