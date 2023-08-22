 

Эрнст: «Готовимся к съёмкам фильма о спасении разбившейся лунной станции»

22.08.2023, 19:33, Разное
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Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст сообщил о начале подготовительного периода к съёмкам блокбастера «Вызов-2». Во второй части знаменитой киносаги действие будет проходить на Луне. 

«Обычно я не рассказываю сюжет заранее, но в этот раз сделаю небольшое исключение, – заявил продюсер. – По сюжету нашей героине, которую сыграет Юлия Пересильд, предстоит спасти лунную станцию, совершившую неудачную посадку. Ввиду того, что бюджет нам государство немного урезало, мы решили не проводить новый кастинг, а отправить на Луну уже проверенного человека»

Согласно сценарию, героиня Пересильд получила инженерное высшее образование и была взята на работу в Центр управления полётами. Она успешно решала любые задачи по ремонту дорогостоящего оборудования – кофеварки, холодильника и велотренажёра. Лететь в космос второй раз женщина не собиралась, но её усыпили под предлогом починить центрифугу в учебном центре, одели в снаряжение и перевели в режим гибернации. Проснулась инженер уже на Луне, где ей предстоит спасти честь российской космонавтики.

Вопрос о повторной экспедиции в космос режиссёра Клима Шипенко решается. Если здоровье не позволит ему вновь отправиться на орбиту, операторами картины будут два андроида – Фёдор и Алёша, сам постановщик будет давать им команды из ЦУП. 

«Что будет, если не получится починить станцию или мы потеряем отснятый на Луне материал? Ничего. Доснимем в павильоне на Мосфильме», – резюмировал Эрнст.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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