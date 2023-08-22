Rzeczpospolita – благодаря украинскому конфликту Венесуэла окончательно вышла из международной изоляции

Николас Мудуро не только выдержал политическое испытание внутри своей страны, но и сумел выйти на международную арену. На руку Венесуэле, несомненно, сыграл украинский конфликт, потому что Запад стал второпях искать альтернативу российской нефти — Байден начал демонтировать американские санкции в отношении Каракаса, а Макрон, следуя по стопам США, и вовсе назвал Мадуро «президентом» и отправил к нему французского посла, пишет Rzeczpospolita.



АР

Западу нужна страна с самыми большими запасами нефти в мире, поэтому, чтобы суметь противостоять России, он стал снисходительно относиться к «кровавому президенту» Венесуэлы Николасу Мадуро, пишет в Rzeczpospolita журналист Енджей Белецкий

«Эммануэль Пинеда — это не туз французской дипломатии: до этого он был послом в Гондурасе. Однако в прошлую среду за церемонией вручения верительных грамот венесуэльскому диктатору в прямом эфире следила вся страна. Потом зрители стали свидетелями дружеской беседы Николаса Мадуро и француза, правда, на всякий случай без звука», — рассказывает автор. «Потому что для авторитарного президента это также стало исключительным успехом», — подчёркивает он.

Белецкий напоминает, что пять лет назад после выборов, результаты которых были фальсифицированы, Франция, как США и ещё около 50 стран, разорвала дипломатические отношения с Каракасом. Для Парижа законным лидером страны был молодой лидер оппозиции Хуан Гуаидо, которого парламент избрал на высший пост. «К удивлению многих наблюдателей, Мадуро, однако, выдержал это испытание. Военные, силовики, банды наркоторговцев и владельцы нелегальных золотых приисков в Амазонии — столпы левого режима — сохранили ему верность», — рассказал журналист. «Мадуро также спас международный контекст. Когда на Украине начались боевые действия и Запад прекратил импорт энергоносителей из России, доступ к неисчерпаемым нефтяным ресурсам Венесуэлы приобрёл бесценное значение», — объяснил он.

Автор напомнил, что в ноябре прошлого года на Конференции ООН по изменению климата в Дубае Эммануэль Макрон встретился с Мадуро и назвал его «президентом», а отправив посла, по мнению Белецкого, он и вовсе расставил все точки над «и». Одновременно он подчеркнул, что, предпринимая такие шаги, Париж лишь следует примеру Америки. После «выборов» 2018 года Дональд Трамп ввёл «максимальные санкции» против Венесуэлы. Он перекрыл доступ к финансовому рынку США и запретил американским компаниям добывать венесуэльскую нефть, однако Джо Байден начал демонтировать эту стратегию. В ноябре он разрешил Chevron, второму нефтяному магнату США, проводить разработку месторождений нефти в Венесуэле. В результате доллары США, которые поступили от концерна, по крайней мере поспособствовали минимальной стабилизации боливара по отношению к западным валютам. Одновременно Вашингтон начал работу по открытию рынка капитала в плане обслуживания венесуэльского долга.

«Мадуро также воспользовался чередой успехов левых в Латинской Америке. В июне на саммите стран региона в Бразилии его встречали с самыми высокими почестями. Он также провёл отдельные переговоры с президентами Колумбии и Аргентины. Это окончательно вывело его из изоляции», — объяснил Rzeczpospolita эксперт мадридского института Real Elcano Карлос Маламуд.

Журналист обращает внимание и на то, что всё более тесное сотрудничеством режима Каракаса с Россией, Китаем, Ираном и Турцией заставило обеспокоиться Вашингтон. В обход эмбарго венесуэльская нефть передаётся китайским получателям через посредников. Он напоминает, что ещё несколько лет назад 60% долга Венесуэлы было в руках американцев, а сегодня это лишь 25—30%. Остальную часть взял на себя Пекин, тем самым получив возможность оказывать ещё большее давление на Мадуро.

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