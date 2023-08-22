Мнение: Многоразовая ракета-носитель, 270 миллиардов на беспилотники и изучение БПЛА в школах

1. В России разрабатывают собственную многоразовую ракету-носитель, в дополнение к одноразовым носителям, с которыми у нас всё в порядке. Дзен-канал «Сделано у нас» пишет (ссылка):



Предприятие «Роскосмоса», Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева готовится презентовать макет перспективной ракеты-носителя «Корона» в рамках форума «Армия-2023» в подмосковной Кубинке.

Разработки этой ракеты начались в еще в далеком 1992 году.

Особенность будущей одноступенчатой ракеты-носителя является ее многоразовость: она способна совершать вертикальные взлет и посадку, а также не только выводить грузы на орбиту, но и возвращать их обратно.

К преимуществам «Короны» также относятся возможность дозаправки и ремонта на орбите, высокие темпы пусков и низкая стоимость выведения полезной нагрузки — ее можно запускать до 100 раз.

То, что ракета-носитель сможет использовать одну и ту же площадку для взлета и посадки, позволяет использовать её для запусков с морских платформ.

«В настоящее время предприятие проводит научно-исследовательскую работу по подтверждению основных ключевых технологий создания ракеты-носителя «Корона» с привлечением головных институтов и предприятий Роскосмоса», — сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Предполагается, что исследования продлятся до 2025 года.

Для справки: РН «Корона» предназначена для выведения космических аппаратов (КА) и КА с разгонных блоков на низкие околоземные круговые орбиты высотой 200 — 500 км.

Раз уж речь за шла про космос. У меня есть соображения по поводу упавшей Луны-25, но я думаю изложить их в отдельном посте.

2. В Правительстве России задумали превратить нашу страну в ведущую беспилотную державу мира (ссылка):

Минпромторг России анонсировал амбициозный федеральный проект по развитию отечественного производства беспилотных летательных аппаратов до 2030 года. Он включает создание научно-производственных центров в различных регионах страны и разработку минимум 59 моделей беспилотников. Общая стоимость программы составит 270 млрд рублей и она направлена на укрепление позиций России в мировом рынке беспилотных технологий. <…>

Основная задача проекта — развитие отечественного массового производства БПЛА. Планируется вложить около 270 млрд рублей, из которых федеральный бюджет выделит 215 млрд рублей, региональные бюджеты — 16 млрд рублей, а внебюджетные источники — около 36,2 млрд рублей. Средства будут направлены на разработку новых типов дронов и создание научно-производственных центров (НПЦ) по всей России.

Почти половина заявленной суммы, около 126 млрд рублей, будет потрачена на создание новых типов БПЛА и комплектующих для них. Планируется разработать минимум 59 моделей беспилотников, включая две основные модификации — самолетную и вертолетную. Эксперты отмечают, что для достижения такого количества типов потребуется учитывать дроны с различными массой и типами взлета. Также предполагается наращивание объемов производства БПЛА с 11,7 тыс. до 32,5 тыс. в период с 2024 по 2030 гг.

К 2030 году планируется создание сети из почти 50 научно-производственных центров, раскинутых по всей стране. Создание такой сети потребует более 67 млрд рублей. Один из НПЦ будет выделен как главный и расположен в столице, в московском индустриальном парке «Руднево».

Проект также включает интеграцию беспилотников в единое воздушное пространство страны, что потребует дополнительных 17,2 млрд рублей. Сюда войдут создание систем связи и обмена данными, строительство дронопортов и создание программных UTM-систем для автоматического получения разрешения на полеты и предотвращения конфликтов в воздухе.

Пожалуй, сейчас у нас хорошие предпосылки для развития отечественного дроностроения. Потребность в беспилотниках есть, бюджеты есть, испытательный полигон есть. Конструкторов и программистов хватает. Прокси-война против США, конечно, испытание для России, однако конкретно отрасли БПЛА она может дать мощнейший толчок.

3. Российских школьников тоже собираются учить управлению дронами (ссылка):

Тему беспилотников включили в школьную программу начальной военной подготовки для учеников 10—11-х классов.

Старшеклассники будут изучать виды, характеристики и общее устройство БПЛА, способы противодействия дронам и методы ведения разведки местности.

Лично я бы добавил в программу ещё и компьютерные игры, для общего развития. Но до этой мысли Минобразования дозреет в ближайшие годы навряд ли.