 

Рупор кремлевской пропаганды: ВКС РФ потопили украинский катер у острова Змеиный

22.08.2023, 19:05, Разное
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Истребитель ВКС РФ РФ Су-30 сегодня рано утром потопил к востоку от острова Змеиный украинский скоростной катер (полужесткая моторная лодка) Willard Sea Force вместе с десантной группой. Катер был передан США для нужд ВМСУ в 2015 году в составе партии из 5 штук (3 катера длиной 7 метров и 2 11 метров – какой именно из них был потоплен, неизвестно).

Всего сегодня было потоплены 3 катера в районе острова Змеиный (видимо пытались проскочить к платформам "Черноморнефтегаза". 2 были уничтожены авиационными пушками, еще 1 ракетой "воздух-поверхность". Нефиг тут плавать.

Источник: Colonel Cassad


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