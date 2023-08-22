Скандалы: Петербуржцы не поверили «нарисованной статистике» Петростата о средней зарплате по городу

Петербуржцы возмутились статистикой средней заработной платы в 101 155 рублей

Данную статистику составили специалисты Петростата. По данным государственных статистов, средняя зарплата в Петербурге выросла на 8,4%, а за последний год на 13,6%. Реальная зарплата, рассчитанная с учётом инфляции, выросла на 8% к уровню мая и на 9,7% за год.

Жители Санкт-Петербурга не поверили в такую статистику и призвали перестать вводить людей в заблуждение. Также горожане подчёркивают, что реальная зарплата в городе несколько раз ниже, в отличие от той, что подсчитали в Петростате.

Комментаторы отмечают, что скоро в Санкт-Петербурге пройдут губернаторские выборы, а подобная публикация может играть на руку действующему градоначальнику Беглову.

Ранее СМИ сообщали, что доля работников с высокой зарплатой в Санкт-Петербурге составляет менее 15%. Также журналисты отметили, что реальное благосостояние горожан продолжает падать.

Ольга Смирнова