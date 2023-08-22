 

Французский запрос на использование воздушного пространства Алжира для операции в Нигере отклонен

22.08.2023, 18:48, Разное
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Во вторник, 22 августа, газета El Khabar сообщила, что власти Алжира не разрешили военным самолетам Франции использовать свое воздушное пространство для военной операции в Нигере. Это связано с решением Экономического сообщества стран Западной Африки начать вторжение в Нигер после отказа мятежников восстановить бывшего президента Мухамеда Базума на посту.

Согласно El Khabar, Франция обратилась к властям Марокко с аналогичной просьбой и получила разрешение на использование воздушного пространства этой страны для проведения военной интервенции в Нигере.

В конце июля в Нигере произошел мятеж, организованный президентской гвардией. Мятежники объявили о смещении президента и ввели комендантский час, блокируя дороги к национальным телевизионным зданиям. Это привело к приостановке деятельности всех государственных учреждений.

19 августа представители ЭКОВАС прибыли в Нигер для переговоров с военными и Базумом. Однако они, как сообщило агентство Associated Press, не принесли существенных результатов.

Генерал Абдурахман Тчиани, руководитель национального совета спасения родины (CNSP) в Нигере, заявил, что страна готова к возможной войне со странами ЭКОВАС, а переходный период власти не превысит трех лет.


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