 

Умер итальянский певец Тото Кутуньо

22.08.2023, 18:35, Новости дня
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Культовый артист ушел из жизни в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Менеджер певца и композитора сообщил агентству ANSA, что Кутуньо долго болел. В последние месяцы ему стало только хуже.

Сальваторе “Тото” Кутуньо начинал как композитор, отмечает URA.ru. Он сотрудничал с такими исполнителями, как Адриано Челентано, Мирей Матье, Джо Дассен, Далида, группа Ricchi e Poveri.

В конце 1970-х Кутуньо начал сольную поп-карьеру. Самая известная его композиция этого периода — “Lʼitaliano”, с которой он впервые выступил в 1983 году. Кроме того, певец стал победителем конкурса «Евровидение» в 1990 году в Загребе с песней “Insieme: 1992”, повествующей о единстве Европы

Любопытно, что “1992” в названии относится к году, в котором планировалось начать функционирование Европейского союза, тем самым воплотив надежду автора текста в жизнь. Перед тем, как был поставлен номер, текст песни немного изменили согласно условиям международного конкурса.


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