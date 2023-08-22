Мнение: О срыве покушения на Путина… Несчастье помогло?

Мы живём в мире случайностей, и «великие события» порой зависят от сущих мелочей. Например, от капризов погоды. По ряду сообщений, сильный порыв ветра не позволил российскому десантному самолёту 24 февраля прошлого года сразу приземлиться в «Гостомеле», а на втором заходе он был подбит. Сейчас вот московский дождь помешал не менее грандиозным планам, которые уже строились противной стороной, по некоторым данным, на 24 августа.

Но — разверзлись хляби небесные.

По-человечески, можно лишь посочувствовать пятерым жертвам собственной самонадеянности, снесённых потоком столичных сточных вод во время диггер-экскурсии по системе канализационных каналов старой Москвы. Говорят, в их числе были родные, знакомые и близкие топ-менеджера одной крупной IT-компании, все молодые люди, самому старшему из которых не было и 35-ти. Тут можно было бы навести мораль, как пагубно влияют быстрые крупные #деньги на инфантильные личности, уверовавшие, что можно спорить даже с законами физики. Но не станем: их родственникам и так тяжело сейчас.

Однако эта трагедия серьёзно повлияла на значимый аспект российской политической жизни. Да и украинской, возможно, тоже.

Сейчас в отечественной политтусовке говорят, что история с трагедией диггеров в столице показала, насколько слабо и непрофессионально руководство Москвы занимается вопросами безопасности. А точнее, не занимается ими совсем в угоду «коммерческой составляющей». Неожиданно открылось, что подземные коммуникации столицы не защищены и там гуляют случайные люди.

Источник «в органах» говорит, что силовые структуры неоднократно обращали внимание и столичного мэра Сергея Собянина, и руководства МЧС по Москве на никак не защищённые стратегические подземные коммуникации в столице. По сути, доступ в эту часть центра столицы открыт для всех желающих. «Вероятно, имеет место коррупция и связь московской полиции с коммерсантами. Чиновники закрывали глаза,а столица оказалась беззащитной от возможных терактов. Нас просто хранит Бог», — утверждает источник.

Теперь инсайдеры полагают, что история с гибелью диггеров может сказаться на судьбе Сергея Собянина. Якобы в АП готовится «серьёзный разговор» с мэром, рабочая группа Собеза-ФСБ-МВД уже пишет для высокого кабинета докладную записку о состоянии безопасности, в столице может быть проведена комплексная проверка, по итогам которой возможны кадровые решения. Вероятно, что и у военной контрразведки возникнут вопросы к МЧС, чьё московское управление закрыло глаза на обеспечение безопасности важных стратегических узлов.

В свою очередь, источник в мэрии Москвы убеждён, что из-за этого ЧП Сергей Собянин после сентябрьских выборов будет вынужден назначить представителей силовиков в столичное правительство. Это, скорее всего, приведёт к снижению влияния мэра, которого ещё недавно прочили в преемники. Но Бог с ней, со всей этой мелкой политической вознёй, которую инициировали в том числе близкие к спикеру Госдумы ТГ-каналы. Ибо ситуация серьёзна, по большому счёту.

Несмотря на все меры и мероприятия, столичные подземные коллекторы остаются доступными для любителей «острых» прогулок. Некоторым, по неофициальной и непубличной информации, удаётся проникнуть даже туда, где проложены особо охраняемые кабели правительственной связи. Или ещё глубже и дальше. Также более или менее достоверно известно, что ЦРУ минимум единожды уже использовало московских диггеров в одной своей операции на излёте #СССР. Но эта сфера деятельности, где мало кто будет что-либо подтверждать или опровергать.

Тем не менее, вполне рабочий вариант, что СБУ, сумевшая доставить 21 тонну взрывчатки на Крымский мост, активно искала и другие нетривиальные варианты действий против Москвы, коль скоро ВСУ пока не оправдывают возлагавшегося на них самого высокого доверия. С помощью «тихих американцев» могла быть осуществлена новая операция, или без них, не суть важно. В принципе, ведомство Василия Малюка тут могло бы справиться и своими силами, опираясь на диаспору и вынужденных переселенцев. Тем более, что конечный результат не важен: сойдёт и «взрывной» эффект. Для украинской пропаганды подобного рода громкий инцидент стал бы самой настоящей «бомбой».

Но в этот раз, как выразился неназванный столичный силовик, «Бог помог». И возможно, какие-то прорехи в безопасности столичных подземных коммуникаций теперь закроют. Но все ли?

И как бы это не только на Бога надеяться, но и самим не плошать?

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