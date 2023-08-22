Скандалы: Интеллектуальная собственность как оружие для захвата бизнеса?

Как «ГАРДИУМ» подал иск против Del TORO в аэропорту «Пулково»

На протяжении последнего года видится явная атака сети ресторанов «Torro Grill» на конкурентов в аэропорту «Пулково». Речь идёт о ресторане Del TORO в зоне вылета внутренних рейсов. После снятия коронавирусных ограничений и кратного увеличения туристического потока аэропорты стали одним из немногих мест, дающих стабильный доход расположенным там магазинам и ресторанам. Не мудрено, что за эти лакомые кусочки разворачивается самая острая конкурентная борьба. И в этой борьбе используются самые разные, подчас неожиданные, но не менее коварные средства.

Как рассказали владельцы: в 2021 году они заключили с патентно-адвокатским агентством «ГАРДИУМ» договор на регистрацию товарного знака Del TORO. По мнению наших собеседников, вместо регистрации в Роспатенте «ГАРДИУМ» неожиданно подал исковое заявление на сумму в 308 млн рублей относительно нарушения рестораном в Пулково исключительных прав на товарные знаки «Torro Grill».

«Конечно, мы не ожидали, что патентное бюро вместо помощи в регистрации совершенно неожиданно окажется силой, пытающейся по заказу конкурентов просто убить весь наш бизнес, – рассказали собственники пулковского ресторана. – Сумма иска в 308 млн рублей не укладывается ни в какие рамки. Согласитесь, на стейки и котлеты логотип не нанесёшь, поэтому странно, что «Torro Grill» проводил подсчёт на основании оборота в собственных точках. При этом договоры концессии, которые фигурируют в этих подсчётах, являются, мягко говоря, сомнительными: по этим договорам не прошло ни одного рубля. Нет документов, свидетельствующих об их исполнении».

Александр Шмуратов, сотрудник юридической фирмы «ПАРАГОН», представляющей интересы Del TORO, напомнил, что в 2020 году Конституционный суд в постановлении 40-П дал негативную оценку взысканию компенсаций на основании фиктивных лицензионных договоров. «В 2022 году Верховный суд в деле № А65-20389/2020 указал на необходимость внимательно исследовать концессионные договоры, на основании которых заявлены исковые требования, – подчеркнул юрист. – С тех пор судьи всех судебных округов требуют от истцов предоставления доказательств реальности таких договоров, равно как доказательств исполнения. Почему в деле «Del Toro» судья Наталья Минаева, председательствовавшая в Арбитражном суде Московской области, проигнорировала разъяснения высших судебных инстанций, неясно».

Владельцы «Torro Grill» утверждают, что в 2019 и 2020 годах якобы передали интеллектуальные права своим же ресторанам на проспекте Вернадского и на Пролетарском проспекте. А эти рестораны используют якобы переданные права с 2008 года. То есть задолго до появления самого закона о защите интеллектуальной собственности.

Александр Шмуратов уверен, что Суд по интеллектуальным правам, рассматривающий это дело в кассационной инстанции, примет объективное решение и вернёт дело в суд первой инстанции.

«Совершенно очевидно, что меры по защите интеллектуальной собственности не должны носить карательного характера, – подчеркнул он. – В ином случае будет создан прецедент, который вернёт страну в лихие 90-е. Нечестные на руку бизнесмены даже при явном отсутствии сходства товарных знаков смогут использовать законодательство о защите интеллектуальной собственности как оружие для разорения малого бизнеса».

Роман Кротов

Оригинал материала: “Наша Версия”