Общественная палата будет носить имя Феликса Дзержинского

На внеочередном собрании президиум Общественной палаты

России единогласно проголосовал за присвоение органу имени Феликса Дзержинского.

Как отмечают правозащитники, создатель ВЧК всегда выступал за неукоснительное

соблюдение закона и справедливо карал преступников, невзирая на их звания и

происхождение.

«Феликса Эдмундовича часто упрекают во всех смертных грехах,

а ведь человек просто честно делал свою работу. Он формировал

гражданское общество и ставил на место зарвавшихся чиновников, воров и врагов

народа», – сообщила журналистам секретарь Общественной палаты Лидия Михеева.

Кроме того, правозащитники призвали мэрию Москвы повторно

рассмотреть вопрос о возвращении на Лубянскую площадь памятника «Железному Феликсу», который был демонтирован 22 августа 1991 года.

«Надо делом, а не словом отказываться от навязанного нашей

стране 30 лет назад либерально-русофобского дискурса. Памятник Дзержинскому –

это символ независимости России, это символ торжества законности. Поэтому

монумент нужно срочно вернуть на место, на Лубянку», – говорится в публикации ОП.

—