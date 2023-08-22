 

Общественная палата будет носить имя Феликса Дзержинского

22.08.2023, 17:33, Разное
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На внеочередном собрании президиум Общественной палаты
России единогласно проголосовал за присвоение органу имени Феликса Дзержинского.
Как отмечают правозащитники, создатель ВЧК всегда выступал за неукоснительное
соблюдение закона и справедливо карал преступников, невзирая на их звания и
происхождение.

«Феликса Эдмундовича часто упрекают во всех смертных грехах,
а ведь человек просто честно делал свою работу. Он формировал
гражданское общество и ставил на место зарвавшихся чиновников, воров и врагов
народа», – сообщила журналистам секретарь Общественной палаты Лидия Михеева.

Кроме того, правозащитники призвали мэрию Москвы повторно
рассмотреть вопрос о возвращении на Лубянскую площадь памятника «Железному Феликсу», который был демонтирован 22 августа 1991 года.

«Надо делом, а не словом отказываться от навязанного нашей
стране 30 лет назад либерально-русофобского дискурса. Памятник Дзержинскому –
это символ независимости России, это символ торжества законности. Поэтому
монумент нужно срочно вернуть на место, на Лубянку», – говорится в публикации ОП.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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